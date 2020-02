Het populaire Witcher 3-kaartspel Gwent komt op 24 maart naar Androidtoestellen.

Gwent werd in 2016 al uitgebracht voor Windows , kwam in 2018 naar de Playstation 4 en Xbox One en kwam vorig jaar ook uit voor iOS. De ontwikkeling voor de consoleversies is echter inmiddels gestaakt om de focus op de PC- en mobiele versie te leggen.

Je kunt je alvast vooraf registreren in de Google Play Store, zodat je een melding krijgt wanneer het spel beschikbaar zal zijn.