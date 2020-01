Microsoft geeft Xbox Game Pass-abonnees een leuk nieuwjaarscadeautje. GTA V is namelijk aan de service toegevoegd.

Abonnees van de Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Live Gold kunnen daarnaast ook aan de slag met GTA Online. De multiplayer is, ondanks dat het al ruim 6 jaar te spelen is nog steeds ongekend populair. Inmiddels zijn er al 25 updates voor verschenen, waarvan The Diamond Casino Heist de meest recente.