GTA Online servers lijken niet echt mee te werken

Je zou toch verwachten dat de servers van GTA Online hun pieken wel gehad hebben. Toch lijken deze vandaag niet echt mee te werken.

Fans laten namelijk op Social Media weten dat het moeilijk is om in te loggen en dat ze zelfs meldingen krijgen dat de servers offline zijn. Het officiële Twitter-account van de hulplijn van Rockstar heeft echter al sinds december niks meer getweet en ook de site van Rockstar lijkt geen problemen te vermelden.

Grote kans dat deze problemen komen door de grote GTA$ giveaway die de ontwikkelaar deze en volgende week heeft. Spelers die tussen 30 januari en 5 februari en 6 en 12 februari inloggen, krijgen in totaal 2 miljoen GTA$ op hun Maze Bank account gestort.

Echter zijn er ook meldingen over de servers van Red Dead Online, waardoor het probleem dus bij Rockstar lijkt te liggen. Maar ook daar wordt door Rockstar geld uitgedeeld, dus wellicht dat het een combinatie is van deze twee factoren. Zodra we meer horen over de servers laten we je dat uiteraard weten.