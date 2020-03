GTA Online race lijkt te wijzen naar Vice City voor GTA 6

GTA fans hebben mogelijk ontdekt waar de volgende Grand Theft Auto game zich gaat afspelen.

Imgur gebruiker Tenet007 heeft een afbeelding geüpload waarop de topologie van een nieuwe GTA 5 race-circuit (the height of society) verrassend veel overeenkomst heeft met die van de kaart van de VS. Hierop worden Florida, Mexico en Michigan omcirkeld.

Dit blaast extra leven in het gerucht dat de volgende GTA zich gaat afspelen in Vice City, de fictionele stad die gebaseerd is op Miami, Florida.

“Rockstar lijkt een kaart te ‘teasen’ waar Florida en Mexico opstaan in de laatste GTA 5 racing DLC circuit-track” schrijft de gebruiker “en het gerucht te versterken dat GTA VI zich gaat afspelen in Vice City (Miami, Florida) en Zuid-Amerikaanse steden/landen. GTA VI(CE) City lijkt de titel te worden.”

De geruchten gaan al een tijdje rond dat GTA VI zich gaat afspelen in Vice City, alsmede buiten de VS in Zuid Amerika. Een verslag uit 2018 suggereert ook dat voor het eerst in de geschiedenis van GTA er een vrouwelijke hoofdrol zal zijn. We zullen waarschijnlijk nog een tijdje moeten wachten op de releasedatum, maar GTA 6 wordt ergens in 2022 verwacht.

Lees hier alles wat we tot nu toe weten over GTA 6.