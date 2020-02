GTA Online krijgt Formule 1 races

Rockstar noemt het wel ‘Open Wheel races’, maar technisch gezien zijn het gewoon Formule 1-wagens die aan GTA Online zijn toegevoegd.

Qua uiterlijk zijn ze misschien niet erg modern, maar onder de kap zit wel degelijk meer dan een motor. Er zit namelijk ook een Kinetic Energy Recovery System (KERS) in. Dit is een hybride systeem, die opgeladen wordt door te remmen of het gas los te laten in de bochten. Spelers krijgen daarmee een tijdelijke boost, waarmee ze de concurrent het vuur onder de schenen kan zetten of stof laten happen.

Met de update van deze week worden er ook meteen 7 circuits aan de game toegevoegd, die verspreid zijn over heel Los Santos. Daarnaast kunnen spelers hun wagen customizen bij Los Santos Customs. Denk hierbij aan spoilers, banden, liveries, motoraanpassingen en meer. Voor meer informatie raden we je aan om de Newswire van deze week even door te spitten.