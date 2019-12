GTA Online update brengt Los Santos in de feestsferen

Rockstar Games heeft niet alleen Red Dead Online in de kerstsfeer gebracht. Ook het Los Santos van GTA Online is voorzien van sneeuwval en vuurwerk.

Grotti Furia Supercar

Los Santos raakt op grootse wijze in de kerstsfeer. Lokale bedrijven, waaronder de Diamond Casino & Resort, versieren hun ruimtes met torenhoge bomen, hulsttakken en kransen van glinsterend klatergoud. Winkelmedewerkers worden bijna tot waanzin gedreven, en moeten de winkel bevoorraden met krat na krat aan kerstkleding, accessoires en wapens. En het crackpot-weerteam van Weazel News heeft de komende dagen zelfs een zeldzame sneeuwval voorspeld, wat betekend dat jij en je vrienden met elkaar kunnen afspreken, en je kunt uitleven met een ouderwets sneeuwballengevecht.

Houd GTA Online in de gaten om feestelijke cadeaus met jouw naam erop te spotten. Gedurende de feestdagen maak je kans om gratis Festive Bodysuits, Fireworks, Miniguns, Snacks, Armor en andere nieuwe speeltjes te ontvangen. Plus, je ontvangt explosieve goodies tot en met oudejaarsavond, dus kom dagelijks terug om te zien waarmee je sok is gevuld.

Die glooiende rondingen. Die onaantastbare elegantie. De brullende, razende behoefte aan snelheid. Je weet niet wat je moet denken of hoe je moet reageren. Je ervaart Grotti-liefde op het eerste gezicht. En, met een monocoque als deze is het prima om te beginnen met blozen. De Grotti Furia Supercar is nu verkrijgbaar bij Legendary Motorsport. Ga ermee joyriden of gebruik het als ontsnappingsvoertuig in je volgende Casino Heist.

inlog bonussen

Er wordt een overvloed aan cadeaus gegeven aan spelers die op 24 december inloggen, waaronder de Green Reindeer Lights Bodysuit, Firework Launcher, 20x Firework Rockets en meer. Vergeet niet in te loggen op 25 december om een nog groter pakket te scoren, inclusief een volledig gratis, geheel bewapende, absoluut gevaarlijke Invade and Persuade RC Tank met jouw naam erop van Warstock Cache & Carry. Precies wat je altijd al wilde.

Naast de cadeaus die de hele week worden uitgedeeld, zorg ervoor dat je GTA Online ergens voor 1 januari speelt om een speciale set aan kerstkleding te ontvangen, die de Vibrant Check en Red Swirl Motif Pajamas, plus de Burger Shot en Green Slaying Festive Sweaters bevat, allemaal helemaal gratis. Op deze manier kan jou nooit verweten worden dat je niet goed meedoet aan de jaarlijkse Ugly Sweater Party.

Diamond Casino & Resort

Zorg ervoor dat je bij de lobby van de Diamond Casino & Resort langskomt om aan de Lucky Wheel te draaien om kans te maken op GTA$, RP, kleding en meer.

Deze week komt de Diamond in de kerstsferen met twee hoofdprijzen: de seizoensgeschikte Ocelot Ardent wrapped in the Deck the Halls livery (beschikbaar op 19 december) en de Vapid Clique, compleet met de Merry Cliquemas Livery, (beschikbaar op eerste kerstdag). Mocht je niet zo’n mazzel hebben; we geven alle spelers de Deck the Halls-versieringen, puur voor het spelen van GTA Online ergens voor 25 december.

kortingen

Ga je gang, en geef die kerstbonus (met dank aan de kluis van het Diamond Casino & Resort) uit aan jezelf. Je verdient het. Je hoeft je er ook niet schuldig over te voelen want er zijn veel kerstkortingen dit seizoen, zoals:

Onroerend goed:

• MC Clubhouses – 50% korting

• MC Business Properties – 50% korting

• Executive Offices – 50% korting

• Bunkers – 50% korting

• Hangars – 50% korting

• Facilities – 50% korting

Voertuigen:

• Pegassi Tezeract – 40% korting

• Imponte Deluxo – 30% korting

• Mammoth Avenger – 40% korting

• Mammoth Thruster – 40% korting

• Ocelot Stromberg – 40% korting

• Armored Kuruma – 40% korting

• Buckingham Akula – 40% korting

• HVY Insurgent Pick-Up Custom – 40% korting

• HVY APC – 40% korting

• HVY Barrage – 40% korting

• RCV – 40% korting

extraatjes Twitch Prime leden

Twitch Prime-leden die hun account hebben gekoppeld aan hun Rockstar Games Social Club-account, ontvangen gratis de Pixel Pete’s Arcade-accommodatie in Paleto Bay, via een terugbetaling binnen 72 uur na aankoop, en ontvangen ook een extra 10% korting op alle bovengenoemde kerstkortingen. Om toegang tot toekomstige benefits te verzekeren, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan.

Blijf op de hoogte van de Newswire voor meer details over GTA Online-gameplay, voertuigen en andere updates. Plus, ga naar de Social Club Events-pagina om alle huidige special events, bonussen en kortingen te bekijken.

Check Rockstar Support voor details en beperkingen.