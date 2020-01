GTA Online en Red Dead Online hebben records gebroken, en Rockstar viert dat met in-game goodies

GTA Online en Red Dead Online hebben beide een aantal records gebroken, tijd om het te vieren!

Volgens Rockstar hebben beide games een aantal records gebroken tijdens de feestdagen. Om dat te vieren hebben ze een aantal in-game goodies of bonussen klaargezet! De records die gebroken zijn, zijn nog best opmerkelijke. Zo heeft the Diamond Casino Heist het record voor dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse spelers gebroken. Het vorige record was rondom de release van the Diamond Casino en Resort. Mede dankzij alle nieuwe heists heeft GTA Online de meeste spelers in 1 maand tijd gekend, best indrukwekkend voor een game uit 2015.

Red Dead Online heeft ondertussen ook een piek in haar spelers mogen aanschouwen. Net als bij GTA Online heeft de online omgeving van Red Dead Redemption II in december de meeste spelers gezien. In januari is dit record overigens weer verbroken..

Om deze records te vieren heeft Rockstar een paar in-game bonussen klaargezet:

GTA Online zal een bonus cash GTA$2,000,000 zien. Beginnend op 30 januari, kan je GTA$1,000,000 verdienen door simpelweg te spelen voor 5 februari. Je zal nog eens GTA$1,000,000 verdienen door tussen 6 en 12 februari te spelen.