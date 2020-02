GTA IV keert terug naar Steam, multiplayer mist

Nadat het spel eerder dit jaar van Steam verdween, zal GTA IV op 19 maart terugkeren. Dit zal gebeuren onder de naam GTA IV: Complete Edition.

De reden voor het weghalen was dat uitgever Rockstar een aantal aanpassingen wilde doorvoeren. Ten eerste zal de main game automatisch gecombineerd gaan worden met de Episodes from Liberty City DLC. Vandaar ook dat de nieuwe versie de naam Complete Edition draagt. Spelers die GTA IV al in hun Steam-library hadden zullen automatisch de upgrade krijgen naar de Complete Edition. Alle bestaande savegames zullen bewaard blijven.

Echter zal Rockstar ook een aantal zaken uit de Steam-versie gaan halen. Multiplayer en leaderboards zullen namelijk missen, net als in-game radiostations Ramjam FM, Self-Actualization FM en Vice City FM.