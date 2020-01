GTA 5 mod verwelkomt je in Vice City

Een remake van Vice City zit er vooralsnog niet in, maar deze mod van GTA 5 komt aardig in de buurt.

Dit is allemaal te danken aan de mod maker lunchxbles, die versie 1.0 van de Vice City mod voor GTA 5 heeft vrijgegeven. De mod brengt de gehele map van de stad, inclusief verbeterde visuals en modellen.

Het is echter geen mod van Vice City zelf, waardoor het niet mogelijk is om alle missies uit de game opnieuw te spelen. Je kunt alleen de wereld van de game verkennen. Wel is het mogelijk om bepaalde scenarios uit de game na te spelen, middels een aantal tools. Tot zover kun je dus wel de game herbeleven.

Je kunt de mod via deze site downloaden, echter heeft het een aantal andere mods nodig om te kunnen spelen. Op die website staat overigens ook alle informatie die je nodig hebt en je kunt de trailer ervan hieronder bekijken.