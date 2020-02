GTA 5 mod laat je de gehele singleplayer in VR spelen

Veel GTA 5 mods beloofden een perfecte VR-ervaring, maar zaten er niet zo dicht tegenaan als deze.

Sinds de introductie van VR-brillen proberen hackers al heel lang om GTA V in VR speelbaar te krijgen. Echter struikelen de meeste over de cutscenes. Voornamelijk de complexe animaties van de personages bleken voor vele een doorn in het oog.

Echter weerhield dit redditor LukeRoss00 er niet van om toch een poging te wagen. Hij werkte maanden aan de mod om het geheel op de rit te krijgen en het resultaat spreekt helemaal voor zich. De mod voor GTA V is ontwikkeld voor de Oculus en SteamVR headsets en er wordt aardig enthousiast gereageerd op de mod. Je kunt de mod onder andere downloaden op de Github site.