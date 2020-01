Gratis Torchlight-vervolg wordt premium en heet Torchlight 3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=mo-KscmCsbk&feature=emb_title

De Diablo-like actie RPG is al een aanzienlijke tijd in een gesloten Alpha. Na enkele maanden testen een feedback is nu besloten dat de game verder gaat als volledige, derde deel.

Ontwikkelaar Echtra Games beschouwt de gamea als volwaardig opvolger van de vorige twee delen, welke in 2009 en 2012 uitkwamen. Dit spirituele vervolg, eerder nog Torchlight Frontiers genoemd, is vanaf 2018 al te spelen door een selecte groep mensen die zich hadden aangemeld voor de Alpha.

Vooralsnog zijn er drie speelbare klasse, de Dusk Mage, de robotische Forge en de Railmaster. Echtra Games heeft echter laten weten dat er een vierde klasse bij komt.

De game is momenteel alleen speelbaar via de launcher van Arc, maar zal bij release op Steam te vinden zijn. De release staat geplanned voor 2020.