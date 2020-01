Google Stadia krijgt dit jaar op zijn minst 10 nieuwe exclusive games

Toen Google voor het eerst de game-industrie binnen trad met Google Stadia, was het wereld nieuws. Velen dachten dat Google hetzelfde zou doen voor de game-industrie als Netflix had gedaan voor de film-industrie.

Dat was helaas niet het geval. Anderen dachten dat het een nieuwe streamservice zou zijn waar je een maandelijkse of jaarlijkse abonnement voor moest betalen en dan vervolgens allerlei games kon spelen. Dit was helaas ook niet het geval. Er was best wel veel kritiek op Google Stadia, waardoor het als maar lastiger werd om nieuwe games uit te brengen op de platform.

Tot op het heden is er maar één daadwerkelijke exclusive op de Google Stadia. Maar daar lijkt verandering in te komen. Google is van plan om op zijn minst 10 nieuwe games uit te brengen in het komende jaar. Deze zijn dus tijdens release alleen beschikbaar op de Google Stadia. Met een kans dat ze na een bepaalde tijd ook uit komen op andere platforms.

Of de nieuwe games ook nieuwe gamers aantrekt, blijft de nog een vraag. De CEO van Tequila Softworks heeft zijn mening al geuit over de console. In een interview zei Raul Rubio dat Google Stadia zijn draai wel zal vinden. Net als Valve dat eerst nog veel kritiek over zich heen kreeg. Maar nu een van de bestsellers is als het gaat om de online gaming markt.

Hoe dan ook heeft Google Stadia niet het droom begin waar ze op hoopte. Maar ze proberen 2020 in ieder geval beter te eindigen 2019. En wie weet, lukt het ze misschien ook en kijken we eind 2020 anders naar de service dan dat we nu doen.