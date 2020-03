God of War producer aan de bak bij nieuwe Google Stadia studio

Google heeft laten weten een nieuwe studio in Playa Vista te hebben geopend. De nieuwe studio zal worden geleid door voormalig God of War producer en Sony Santa Monica baas Shannon Studstill.

Google maakte de aankondiging via Twitter, waarin men het volgende meldde:

✨New studio unlocked✨We've opened a brand new games studio in Playa Vista. The team will be focused on delivering exclusive games with our own special twists for new IPs and experiences.

Check out our blog for more details → https://t.co/J1WM5UTJP7

