Dark Horse werkt aan een nieuwe comicreeks voor God of War. Daarin zullen de gebeurtenissen van Kratos na God of War 3 worden behandeld.

De reeks heet God of War: Fallen God en de eerste staat gepland om op 24 juni te verschijnen. De reeks focust zich op hoe Kratos, na het verslaan van Zeus en Athena, zijn oude leven achter zich probeert te laten. Hij vlucht de woestijn in om aan zijn thuis te ontkomen, maar komt al snel achter dat hij in gevecht is met zichzelf. Dit komt voornamelijk doordat zijn verleden hem blijft achtervolgen.

God of War: Fallen Order wordt geschreven door Chris Roberson (iZombie, God of War), getekend door Tony Parker (God of War, This Damned Band) en ingekleurd door Dan Jackson (The Strain, The True Lives of the Fabulous Killjoys). John Roshell (Overwatch Anthology, Astro City) verzorgt het letterwerk en Dave Rapoza zit achter de eerste cover, die je hieronder kan aanschouwen.