Geen Super Smash Bros DLC meer na de tweede fighterpass

Na de eerste vijf toegevoegde fighters staat er nu een tweede reeks met fighters op de planning. Daarna, is het gedaan met extra content voor Super Smash Bros Ultimate.

In een column die Masahiro Sakurai heeft geschreven (vertaling door PushDustin) geeft hij meer informatie over de status van Super Smash Bros Ultimate. Op het moment mag hij niet werken aan andere projecten omdat hij full-time op Super Smash Bros zit.

Wat hij ook aangeeft, nog belangrijker zelfs, is dat er na de tweede Fighters Pass geen nieuwe DLC meer komt voor de game. De eerste DLC-pass heeft ruim een jaar geduurt dus we hebben nog wel even voor het klaar is, gelukkig. Volgens de vertaling van het artikel heeft Sakurai niet zelf de keuzes gemaakt voor de zes nieuwe personages.

Er staat momenteel geen nieuwe Super Smash Bros op de planning, mogelijk zodat hij zich kan focussen op andere projecten.