Geen nieuwe versie van de Nintendo Switch dit jaar

Het lijkt erop dat Nintendo geen nieuw model van de Switch gaat uitbrengen in 2020. Dit laat het bedrijf weten tijdens een presentatie voor investeerders.

Na het uitbrengen van de Switch Lite wordt er al langer gespeculeerd dat Nintendo bezig is met de Switch Pro, een krachtigere variant van het origineel. Nintendo heeft deze geruchten bevestigd noch ontkracht, maar hij zal in ieder geval niet dit jaar verschijnen. In het document komt de volgende tekst naar voren: “Regarding Nintendo Switch, we believe that it is important to continue to communicate the appeal of both Nintendo Switch systems and expand the installed base. Please note that we have no plans to launch a new Nintendo Switch model during 2020.” Het lijkt erop dat Nintendo zich er dus nu op focust om meer mensen naar de bestaande Switch-modellen te trekken, in plaats van zich te richten op een nieuw model. Wel komen er nieuwe thema’s voor de Switch, zoals die van Animal Crossing.

De Switch heeft Nintendo geen windeieren gelegd; in een eerder bericht werd al bekendgemaakt dat de console meer dan 52 miljoen keer over de toonbank is gegaan. De verwachtingen voor het fiscale jaar zijn hierdoor omhoog geschroeft, dus waarschijnlijk ligt de focus om die reden bij het aantrekken van nieuwe klanten bij de al bestaande modellen.