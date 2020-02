“Geef de hoop voor Persona 5 op de Switch nog niet op”

De titel klinkt misschien een beetje desperaat, maar dit was het antwoord van Atlus op de vraag van IGN.

Ondanks dat Ari Advincula, communicatie manager bij Atlus, zelf er ook bij zegt dat zij niet de beslissingen neemt, zegt ze ook dat we moeten blijven hopen. Daarbij moeten we ook blijven roepen dat we Persona 5 op de Switch willen, en dan, heel misschien, komt ie dan.

De geruchten van Persona 5 op de Switch hebben flink vorm gekregen nadat hoofdpersoon Joker in Super Smash Bros. Ultimate is opgenomen. Ondertussen komt Persona 5 Royal binnenkort wel uit op de Switch.