Gears of War studiobaas verlaat the Coalition voor Diablo

Rod Fergusson heeft laten weten aan een nieuw avontuur te beginnen. De studiobaas van Gears of War-ontwikkelaar the Coalition gaat namelijk bij Blizzard aan de slag.

Fergusson werkte al 15 jaar aan de Gears of War franchise en heeft meegeholpen aan alle delen, inclusief het nog te verschijnen Gears Tactics. Toen de IP van Epic Games naar The Coalition ging, werd Fergusson zelfs door Microsoft aangesteld als studiobaas.

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i

— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020