Gears 5 weer terug op het goede pad?

Nadat Gears 5 werd uitgebracht heeft het spel enorm veel kritiek gekregen vanwege het gebrek aan content, onacceptabele microtransacties, broken servers en nog veel meer. Veel spelers zijn dan ook al vroeg gestopt met het spelen van het spel.

Begin december had The Coalition “Operations 2” onthuld met nieuwe personages, game modi en nieuwe maps. Daarnaast hebben ze voor grotendeels de server problemen opgelost. De prijzen van de microtransacties zijn ook gedaald, alhoewel veel spelers nog steeds veel kritiek hebben op de betaalde content, is het niet zo erg als in het begin.

Met “Operations 2” zijn er ook enorm veel personages uitgebracht. Ook zijn er nieuwe game modi als free for all en nieuwe maps toegevoegd. Er is op dit moment genoeg content maar de fanbase vond het schandalig dat het nu pas is rechtgezet. Veel personages die er nu zijn, moesten volgens de fans allang uitgebracht worden toen het spel uitkwam.

Gears 5 begint stap voor stap meer leven te krijgen. Maar om het vertrouwen van de fans terug te krijgen moet The Coalition meer doen dan een paar nieuwe maps, game modi en personages toe te voegen. Als ze willen dat de Gears fanbase dit nog als een goed spel beschouwd. Dan moeten ze twee keer zo hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Het enige wat we nu kunnen doen is wachten en hopen dat The Coalition voldoet aan de eisen van de fans.