Garantie Joycons wordt een jaar langer

Nintendo gaat de garantie op de Joycons – de controllers van de Nintendo Switch- verlengen van 12 maanden naar 24 maanden.

Nintendo heeft deze verklaring afgelegd aan Tweakers. Eerder dit jaar werd de garantie al uitgebreid in Frankrijk; nu is Nederland aan de beurt, terwijl België deze verlenging in maart zal krijgen. Dit heeft mogelijk te maken met de Europese wet, die stelt dat consumenten recht hebben op twee jaar garantie op een elektronisch product. Als jij je product vóór deze nieuwe regelgeving hebt gekocht, geldt de verlengde garantie ook voor jou.