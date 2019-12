De redactie wenst je fijne feestdagen en een mooi uiteinde!

Het jaar zit er weer zo goed als op en we gaan jullie een weekje niet meer van nieuws voorzien.

Ondergetekende wenst jullie namens de gehele redactie hele fijne feestdagen en een gezond 2020. Er zal in deze week nog wel wat content komen, maar dan in de vorm van, columns en onze persoonlijke lijstjes van games van 2019. Mocht er echt iets schokkends gebeuren, zullen wij dat uiteraard wel online knallen, maar nu gaan we eerst genieten van de vrije dagen en kijken of we weer wat van onze bizar grote stapel aan nog te spelen games kunnen uitspelen. Geniet van deze heerlijke dagen en tot volgend jaar!