Gamestreamdienst GeForce NOW is ‘now’ beschikbaar

Nvidia had de streamingdienst al een tijdje in bèta. Ruim 300,000 spelers hebben de afgelopen getest en feedback gegeven. Nu maakt Nvidia de dienst beschikbaar voor het grotere publiek.

Zoals populair is tegenwoordig bied Nvidia zowel een gratis als een betaalde dienst aan. De gratis dienst biedt spelers de kans om het te proberen in sessies van het uur. Voor de niet-betalende speler is het gelukkig mogelijk om langer dan een uur te spelen; na dit uur kun je gewoon een nieuwe sessie starten.

Het betaalde lidmaatschap kost €5,49 per maand. Dit is echter niet de definitieve prijs, dit is een aanbieding die het gehele jaar duurt. De prijs daarna is vooralsnog onbekend. De spelers met een premium abonnement krijgen naast ongelimiteerde speeltijd ook toegang tot RTX-content. Dit slaat op de nieuwste kaarten van Nvidia; RTX 2070 en RTX 2080. De kwaliteit hiervan zal dus beter zijn.

Betalende spelers kunnen games draaien op hardware die bij Nvidia staat, zodat zij als ze mindere kwalitiet hardware hebben wel kunnen genieten van high-end hardware. Nvidia werkt onder andere samen met game-platformen als Steam, Uplay en de Epic Game Store.