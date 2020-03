Gamescom vooralsnog niet in het geding

Terwijl er een hoop events afgelast worden, ziet het er vooralsnog uit dat de Gamescom wel gewoon doorgaat.

Dit meldt de organisatie naar aanleiding van de coronacrisis die zich in heel Europa afspeelt. Ook in de VS zullen we de komende maanden geen events hoeven te verwachten, want ook de GDC en de E3 zijn of uitgesteld of afgelast. Hierdoor zijn er in de eerste helft van 2020 geen (grote) beurzen gepland en zijn alle ogen op de tweede helft van dit jaar gericht.

Volgens het officiële Twitter-account van de Gamescom lijkt het vooralsnog op dat het event door kan gaan, maar houden ze de ontwikkelingen betreft het ‘coronavirus’ in de gaten.

A short update on the current situation:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nZH3qMMVvj — gamescom (@gamescom) March 16, 2020

Als er in de komende maanden verbeteringen komen, zal de Gamescom plaatsvinden van 26 tot en met 29 augustus.