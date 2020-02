Games van Mafia 3-ontwikkelaar en 2K Silicon Valley in de komende maanden onthult

Take-Two heeft de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Daarnaast heeft men al laten weten welke games er binnenkort van 2K Games onthuld worden.

In de komende maanden kunnen we namelijk de onthullingen van de games van Hangar 13 en 2K Silicon Valley verwachten.

Hangar 13 is sinds de release van Mafia 3 al bezig met een nieuw project. Take-Two wilde echter nog niet bekendmaken wat voor game ze aan het maken zijn.

2K Silicon Valley is een relatief nieuwe studio en heeft zelfs nog geen officiële benaming. De studio wordt gestuurd door de grondlegger van Sledgehammer (Michael Condrey).

Het is goed om te zien dat de studio, amper een jaar na opening, al iets kan laten zien. We zullen nog even geduld moeten hebben, aangezien de games in de komende maanden onthuld worden. Zodra we iets horen, laten we het uiteraard weten.