Gameplay beelden van Call of Duty Modern Warfare Warzone

Via een YouTube kanaal zijn er beelden onthuld van Warzone, de nieuwe battle royale van Call of Duty Modern Warfare.

Deze beelden zijn uitgebracht door de Youtuber genaamd Chaos, vóór het embargo van Activision en zijn daarom alweer van het kanaal gehaald. Op het kanaal van Mr.GHOST GAMING staat echter een kopie van de video als je deze wil bekijken.

Chaos was uitgenodigd door Activision om als eerste Warzone uit te proberen. Veel van de eerder gelekte details over de game blijken waar te zijn. Hieronder een lijst met alles wat bevestigd is door het filmpje van Chaos:

de game is free-to-play en cross-platform.

Ondersteund maximaal 150 spelers.

Kan solo, in duo’s of in trio’s gespeeld worden.

Je spawned met een pistool.

Geen wapen aanpassingen, wapen-blauwdrukken op 5 niveaus van zeldzaamheid.

Drie niveaus van pantser.

Aan alles verdien je cash dat je kan gebruiken bij ‘Buy-stations’.

Bij de Buy-stations kun je onder andere killstreaks en loadouts kopen en dode team-genoten laten respawnen.

Dode spelers moeten een 1 op 1 gevecht in de ‘goelag’ winnen om te respawnen.

De video onthulde ook dat dezelfde map een andere game-modus zal ondersteunen genaamd “Plunder”. Ondanks dat Chaos niet veel te vertellen had over deze modus, liet hij wel weten dat het een respawn modus is waarin je geld moet verzamelen.

Zijn jullie enthousiast geworden van deze onthulling? Laat het ons weten bij de reacties!