Game rondom Samurai Jack is aangekondigd

Samurai Jack, een populaire serie van begin deze eeuw krijgt een eigen game. De samurai zal opnieuw moeten strijden tegen de demoon Aku.

De game heet Samurai Jack: Battle Trough Time neemt de spelers mee met Jack op avontuur voor zijn gevecht met Aku. De demoon Aku zet Jack vast in allerlei universums. Hij moet door al deze alternatieve tijdlijnen heen knokken om terug te komen bij Aku, om hem uiteindelijk te verstaan. Aku is ook de slechterik in de cartoon.

In een aantal screenshots zien we ook hoe Jack verschillende wapens gebruikt, niet alleen maar zijn samuraizwaard. Qua gameplay zal het een beetje hack’n’slash zijn. Samurai Jack: Battel Trough Time komt aankomende zomer uit voor de PC, Xbox One, Playstation 4 en PC.