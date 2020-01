Game Changers Nederland is een initiatief welke jaarlijks een gamemarathon organiseert voor een goed doel. Het team bestaat uit een grote club enthousiaste gamers en zijn gaan in het weekeinde van 7 t/m 9 februari drie dagen gamen om geld op te halen voor stichting Make-A-Wish Nederland.

De gaming marathon gaat op vrijdag 7 februari om 12.00 van start en zit bomvol met gesponsorde games, goodies, hardware en merchandise, van grote partijen zoals MSI, Nintendo, PlayStation, Trust Gaming en AOC, welke verloot worden onder de donateurs. De games die gespeeld worden lopen uiteen van retro pareltjes tot meer recente releases. Ook zullen er een aantal bijzondere gasten aanschuiven tijdens de stream, zoals Nederlandse Instagram gamers, streamers en artiesten.

Centraal, tijdens de gamemarathon van Game Changers, staat stichting Make-A-Wish Nederland. Deze stichting zet alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen zij niet alleen. Dat kunnen zij niet alleen. Hun verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

In 2016 organiseerde Game Changers zijn eerste gamemarathon. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement waarbij er ieder jaar een nieuw goed doel gesteund wordt. De voorgaande jaren werd er geld opgehaald voor Stichting ALS Nederland, het Nationaal MS Fonds en het Prinses Beatrix Spierfonds. Alle evenementen waren succesvol en hebben elk een prachtig bedrag opgehaald voor het desbetreffende doel.

De aanwezige gamers zijn daarnaast zeker niet te beroerd om challenges uit te voeren in ruil voor geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een duik in de koude Maas, gamen terwijl je onder stroom staat en gamen met maar één oog.

Ondanks dat dit soort “charity streams” het al jaren heel goed doen in de Verenigde Staten, begint het in Nederland ook steeds vaker voor te komen. zijn ze in Nederland nog niet echt doorgebroken. Met de oprichting van stichting Dutch Game Marathon hopen Cengizhan Can en Sander Klomp daar dan ook verandering in te brengen. Dit doen ze door alle aspecten van games erbij te halen: het sociale, het creatieve en het doorzettingsvermogen dat met games gepaard gaat. Door dit allemaal te combineren, zetten ze een gezellige sfeer neer terwijl ze zich inzetten voor het goede doel.

Wie benieuwd is kan een kijkje nemen op de website, of op social media: @GameChangersNederland (Facebook, Instagram en Twitch).