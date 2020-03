Frictional onthult Amnesia: Rebirth, een sequel op The Dark Ascent

Frictional was al een tijdje aan het hinten naar een onthulling. Vandaag heeft men die gedaan en het blijkt dat de ontwikkelaar bezig is met Amnesia: Rebirth.

De game is een vervolg op Amnesia: the Dark Ascent en staat in de planning om dit najaar uit te komen. In Amnesia: Rebirth gaan spelers een verhaal volgen dat zich in dezelfde wereld afspeelt als The Dark Ascent. Spelers moeten ‘hun hoofd koel zien te houden in een wereld vol onvoorstelbare horror’.

Het speelt zich af in de woestijn van Algerije en focust op het nieuwe personage Tasi Trianon. Voor haar staat een schrijnende reis vol pijn, angst, verwoesting en wanhoop te wachten, terwijl zij op zoek gaat naar ‘de grenzen van de veerkracht van de mensheid’.

De verdere omschrijving maakt het geheel nog een flinke stuk duisterder:

You can’t let out a breath. The creature is only inches away. Its sole purpose – to feed off your terror. And so you crouch in the dark, trying to stop the fear rising, trying to silence what lies within you.

Retracing Tasi’s journey and pulling together the fragments of a shattered past will be the only chance to survive the pitiless horror that threatens to devour you. Time is against you. Still, you must continue, step by step, knowing that if you fail you will lose everything.

Amnesia: Rebirth is in ontwikkeling voor de pc (via Steam) en de PlayStation 4.