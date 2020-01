Frictional Games’ nieuwe game.. groeit

Nee, we maken hier geen foutje, we maken geen grapjes. De nieuwe game van Frictional Games is nog in een vroeg stadium, zo blijkt ook uit diens teaser, maar het groeit wel beetje bij beetje.

Enkele dagen geleden melde Joey al dat er een website was opgestart door Frictional Games die aanduid dat ze een met een nieuwe game bezig zijn. Er was eigenlijk niets te zien op een beetje pulserend materiaal in het midden na. We zijn nu een week verder en er is wat gewijzigd; er lijkt een klein organisme in het midden te groeien.

Wat dit verder betekend is niet duidelijk, maar de kans is groot dat ie met een aantal dagen weer verder groeit. Dit, tot er iets onstaat wat een game aankondigd, of tot een bepaalde datum en Frictional Games zelf iets gaat vertellen. We houden de groei van deze gamebaby in de gaten en melden het als er iets veranderd!