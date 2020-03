Frictional blijft hun nieuwe game teasen

Amnesia: The Dark Escent-ontwikkelaar Amnesia heeft weer eens een nieuwe teaser voor hun volgende game op YouTube gezet.

Eerst gooide de ontwikkelaar al een website online die beetje bij beetje groeide en nu is er een video online geknald. De video laat een verlaten buitenaards landschap zien en afgaande van de voice-over zal de volgende game weer een horrorgame worden.

De ontwikkelaar liet in 2017 al weten dat ze aan twee projecten werken en dit is er dus een van. Zodra we meer horen, laten we dat uiteraard weten. Zolang Frictional Games niks aankondigt, zullen we het met deze teasers moeten doen.