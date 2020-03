Fotomodus Death Stranding komt naar PS4

De fotomodus van Death Stranding, die al voor de pc-versie werd aangekondigd, zal in een update die gepland staat voor later deze maand naar de PlayStation 4 komen.

De update staat volgens Hideo Kojima gepland voor later deze maand. Ze zijn de modus nog wel aan het testen, maar als alles goed is, kunnen we dus nog voor april ermee aan de slag.

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery pic.twitter.com/Dspi2DpVpS

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 24, 2020