Fortnite krijgt ter ere van de Super Bowl nieuwe NFL skins

Hét grootste American Football evenement, The NFL Super Bowl, staat aanstaande zondagnacht weer op het programma. Tijd voor Fortnite om daar ook dit jaar op in te haken.

Miljoenen televisiekijkers zien zondag 2 februari de clash tussen twee toppers, te weten: The San Francisco 49ers tegen The Kansas City Chiefs. Het grootste sportevenement in Amerika is elk jaar een grote hype en om dat te vieren zal ook dit jaar producent Epic zorgen voor verse Fortnite NFL-skins.

Vanaf vandaag kan je in de Fortine in-game shop skins van deze finalisten aanschaffen, die je vervolgens in eigen smaak kan veranderen in een van de andere 32 NFL teams. Ook zal je de twee teams in de Team Rumble modus in Fortnite ter promotie vanaf nu tot aan de Super Bowl in deze twee kampioenen-jersey’s te zien krijgen.