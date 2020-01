Fortnite Chapter 2 seizoen 2 begint volgende maand

Epic Games heeft laten weten dat het tweede seizoen van Fortnite Chapter 2 vanaf 20 februari van start zal gaan.

Het eerste seizoen zou eigenlijk tot 6 februari duren, maar dit seizoen werd door de ontwikkelaar verlengd. Echter gaat Epic Games nog wat extra’s aan dit huidige seizoen toevoegen. Zo kunnen spelers Overtime Challenges verwachten en staat er nog een in-game event in de planning. Hierover is nog niks bekendgemaakt, maar dat zal op een later tijdstip gedaan worden.

Nog voor het tweede seizoen van Fortnite Chapter 2 verschijnt, zullen fans nog een update kunnen verwachten. 11.50 brengt namelijk de Chaos physics systeem van de Unreal Engine naar de game. Wat dit precies verandert aan de game is nog niet bekend.