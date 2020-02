Fortnite Chapter 2 Season 2 trailer teast Deadpool cross-over

Fornite Chapter 2 Season 2 is eindelijk gaande en de eerste trailer belooft weer leuke nieuwe dingen, waaronder een cross-over met Deadpool.

De trailer voor de Battle Pass is gelekt en toont een aantal nieuwe skins en bonussen voor de nieuwe Battle Pass. In het Season 2 van Chapter 2 kunnen spelers agenten ‘werven’ (beter gezegd nieuwe skins verdienen) in een nieuwe hub, genaamde the Hideout.

Aan het einde van de trailer zien we de bekende Marvel anti-held Deadpool in een berg met V-bucks liggen. Uiteraard betekent dit dat we binnenkort een cross-over kunnen verwachten.

Je kunt een keuze maken uit een aantal skins, namelijk van ondere andere Agent Meowscles, Midas, Maya. Naarmate het seizoen vordert, zullen spelers andere versies van hun personages ontgrendelen en kiezen uit een Ghost of een Shadow variant.

Er zullen ook nieuwe LTM’s verschijnen, waaronder een waar je met gigantische bommen kunt gooien, een waarin je à la Solid Snake in een doos kunt sneaken. Daarnaast zien we ook voor het eerst de mogelijkheid om je door middel van dieren te vervoeren.

De Battle Pass kost 950 V-bucks, wat ongeveer 10 euro is en daarmee krijg je een team agenten, 1500 V-bucks en je kunt er nieuwe beloningen mee verdienen door te levelen. Als het goed is, moet je een update downloaden zodra je de game start en zal Season 2 online zijn zodra je deze opstart!