For Honor’s Prince of Persia event start vandaag

Blades of Persia<, een speciaal in-game event in For Honor volledig in het thema van Prince of Persia, is vanaf vandaag tot en met 2 april gratis speelbaar voor alle For Honor-spelers.

Het event bevat een nieuwe gamemodus, nieuwe quest voor de Arcade Mode en Prince of Persia-items om te verzamelen, waaronder een gratis event pass voor alle spelers.

In de tijdelijke gamemodus Ruler of Time vechten spelers tegen de Prince of Persia op een variant van de Harbor Dominion map. De prins is gekomen om zijn troon op te eisen en doemt op bepaalde momenten tijdens een match op uit een zandtornado om spelers die in zijn weg staan af te maken met zijn legendarische Dagger of Time. In de tweede week van het event omarmt de Prince zijn kwaadaardige kant om vervolgens te veranderen in de Dark Prince. Deze verandering brengt een nieuwe gamemodus met zich mee, waarover meer details op 19 maart worden onthuld.

Daarnaast hebben spelers toegang tot een gratis event pass waarmee Prince of Persia-items worden verdiend. Spelers passen hun favoriete Helden aan met nieuwe items, waaronder een Battle Outfit, Sand Mood Effect en 26 nieuwe Ornamenten. Naast de speciale gamemodus en de event pass, krijgt For Honor ook Prince of Persia-aanpassingen in de menu’s met onder andere een nieuwe visuele stijl en muziek uit het Prince of Persia-universum.

For Honor is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows pc. Bovendien maakt de game deel uit van Uplay+, de abonnementsdienst van Ubisoft voro de pc.