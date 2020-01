Square Enix is blij een volgende game toe te voegen aan de line-up voor de Switch, met de lancering van de prachtige first-person puzzelgame The Turing Test op 7 februari.

The Turing Test is een sciencefiction-puzzelgame die zich afspeelt op een maan van Jupiter, Europa. Jij bent Ava Turing, een engineer van het International Space Agency (ISA) die naar deze maan is gestuurd om onderzoek te doen naar de verdwijning van de daar gestationeerde bemanning.

Nadat Bulkhead Interactive de game eerder al uitbracht voor Steam, Xbox One en PlayStation 4, had de ontwikkelaar het gevoel dat The Turing Test een perfecte match zou zijn voor het Nintendo Switch-systeem.

Howard Philpott, lead designer van de game, laat in een verklaring weten:

“Voor ons kleine team was het overweldigend om te zien hoeveel liefde The Turing Test van spelers kreeg bij de originele release. En we vinden het te gek om nu – drie jaar later – deze ervaring te kunnen bezorgen bij een groot aantal nieuwe spelers (die er zowel thuis als onderweg van kunnen genieten). We kunnen niet wachten om deze momenten van puzzelen, verkennen en ontdekken te delen met een heel nieuw publiek op de Nintendo Switch!”

The Turing Test™is verkrijgbaar op Steam, Xbox One en PlayStation 4 voor de prijs van € 19,99.

De game verschijnt op 7 februari voor de Nintendo Switch voor de prijs van € 19,99, met tot 21 februari een lanceringskorting van 10%.