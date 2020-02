Firewall: Zero Hour seizoen Operation: Black Dawn van start gegaan

Firewall: Zero Hour is een van de PlayStation Plus-games van deze maand. Spelers kunnen daarin meteen aan de slag met een nieuw seizoen, genaamd Operation: Black Dawn.

De game kent wat meer spelers doordat deze ‘gratis’ verkrijgbaar is voor PlayStation Plus-leden. Deze spelers krijgen dus ook een leuke verwelkoming in de vorm van een nieuw seizoen. Operation: Black Dawn voegt een nieuwe contractor, de Spaanse Saul, een nieuwe map (Oil Rig) en een nieuw wapen (Custom X-MR) aan de game toe. Ook zijn er weer 25 cosmetische items te ontgrendelen en als je alle missies van dit seizoen behaald, kun je Saul’s CQB wapenskin ontgrendelen.

Het nieuwe seizoen introduceert ook een nieuwe Battle Pass (of Black Dawn Op passes). Daarnaast kun je ervoor kiezen om ‘Hack Keys’ te kopen om zo bepaalde cosmetische items vrij te spelen.

Mocht je Firewall: Zero Hour nog niet in huis hebben, kun je de game dus via PlayStation Plus uitproberen. Het is zeker een must-have voor first person shooter fans die ook een PlayStation VR in huis hebben.