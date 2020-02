Doordat de game een maand is uitgesteld, zal ook de exclusiviteit op een later tijdstip ophouden.

Final Fantasy VII Remake is een timed exclusive op PlayStation 4, dat houdt in dit geval in dat de game 1 jaar lang alleen op PlayStation te spelen is. In eerste instantie was de einddatum daarvan 3 maart, en dat was ook al op afbeeldingen wereldwijd verspreid. Nu de game is uitgesteld tot 10 april, zal ook de exclusiviteit op tot 10 april duren.