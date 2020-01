Er zijn bestanden gevonden waaruit blijken dat er voor Final Fantasy VII Remake en Patapon 2 Remaster demo’s naar de PlayStation Store komen.

Dit meldt Gamestat, een website die alle update voor de PlayStation Store in de gaten houdt. Zij zagen namelijk dat er onlangs twee demo’s aan de digitale winkel van Sony zijn toegevoegd. Alhoewel ze wel op de listings staan, zijn de demo’s nog niet openbaar gemaakt.

Het is natuurlijk wel goed nieuws voor degene die twijfelen om de games in huis te halen. De Final Fantasy VII remake is waarschijnlijk één van de meest geanticipeerde games van 2020 en dan is het toch fijn als je hem eerst even kan uitproberen. Het is helaas nog niet bekend wanneer we aan de slag kunnen met de demo’s.

De remake van Final Fantasy 7 staat gepland voor 3 maart 2020 en de remaster van Patapon 2 is nog steeds niet voorzien van een releasedatum. Zodra we meer horen, zullen we het je uiteraard laten weten!