Final Fantasy 7 Remake vereist 100GB aan vrije geheugen

Final Fantasy 7 Remake ligt pas over iets minder dan twee maanden in de winkels, maar toch weten we al wat je aan ruimte op je harde schijf moet vrijmaken.

Dit blijkt uit de achterkant van de cover van de game, die blijkbaar al geprint is en overal op het internet duikt. 100GB lijkt hedendaags niks, maar is toch een behoorlijke hoeveelheid als je bedenkt dat het om een deel gaat van Final Fantasy 7. Het is zelfs zo groot dat er twee Blu-ray disks voor nodig zijn. Iets dat ook op het doosje wordt bevestigd.

We moeten er wel bij zeggen dat de fysieke versie altijd meer ruimte nodig heeft dan de digitale. Dit komt omdat er meer ruimte wordt verbruikt voor het installeren van de game en de compressie van de digitale versie.

Final Fantasy 7 Remake verschijnt op 10 april voor de PlayStation 4. Een jaar later volgen de andere platformen. Onlangs werd de vernieuwde openingsscène van de game getoond.