Final Fantasy 7 remake is goud gegaan

Na de uitgave van een demo gisteren, is er nog meer nieuws over de Final Fantasy 7 remake. De game is namelijk goud gegaan.

Dit betekent dat de ontwikkeling van het spel is afgerond. Dit nieuws kwam van Tetsuya Nomura, game director van het spel, tijdens een interview. Oorspronkelijk had de release vandaag plaatsgevonden, maar ontwikkelaar Square Enix stelde deze uit met een maand. Volgens Nomura heeft de extra tijd haar vruchten afgeworpen en zal er dus geen uitstel meer komen. De huidige releasedatum staat op 10 april.

Overigens gaat het hier niet om de volledige game. Square Enix kondigde aan dat de remake in delen uit zal komen. Hier zal het dus slechts om het eerste deel gaan. Het is nog onduidelijk hoeveel delen er in totaal zullen komen.