Farming Simulator is gratis via Epic Games Store

Als je geïnteresseerd bent in het boerenleven wordt het misschien wel eens tijd om Epic Games Store op je pc te installeren. Farming Simulator 2019 is namelijk deze week gratis verkrijgbaar via het digitale platform.

In Farming Simulator 2019 kun je met diverse machines rondom een boerderij aan de slag. De sim geeft je echt het gevoel dat je een boer(in) kunt zijn.

Daarnaast laat Epic Games weten welke games je volgende week kunt verwachten. Inderdaad volgende week worden er meer games gratis beschikbaar gesteld in de Store. Dit zijn Carcassonne, Ticket to Ride en Pandemic en deze zullen tussen 6 en 13 februari gratis binnen te halen.