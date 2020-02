Fallout 4 in Dreams ziet er ongelofelijk goed uit

Dreams biedt de mogelijkheid om jouw favoriete games na te bouwen of natuurlijk nieuwe te maken. Na het zien van het nagebouwde Fallout 4 in de game hopen we dat deel 5 via dezelfde weg komt!

Dreams weet langzaamaan steeds vaker de berichtgeving vorm te geven, maar het is zo gaaf om te zien wat spelers ervan weten te maken!

De ‘free Roam modus’ is overigens in WIP (work in progress), maar weet nu al hoge ogen te scoren bij de community. Het is eigenlijk ook niet raar, toch?

Dreams is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar, exclusief voor de PlayStation 4.