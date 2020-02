Evo 2020 komt met een aantal verrassingen

Elk jaar, zo rond begin augustus, vindt in Las Vegas de – je mag wel zeggen – Olympische spelen van de fighting games plaats genaamd Evo (championship series). Tijdens dit evenement strijden de beste ter wereld tegen elkaar in verschillende competities van zeer populaire fighting games. Echter zijn er dit jaar wat bijzondere verrassingen!

Het is vanzelfsprekend dat je tijdens dit evenement games als Tekken 7, Streetfighter V: Championship Edition en het ontzettend populaire, recordbrekende Super Smash Bros. Ultimate tegen zal gaan komen. Aan de andere kant zal uitgever NetherRealm (onder andere bekend van Mortal Kombat en Injustice) ontbreken en zal de game Dragon Ball FighterZ dit jaar weer terugkeren.

Een andere verrassing is dat het evenement voor een keer een twintig jaar oude bekende terughaalt: Marvel vs. Capcom 2 voor de SEGA Dreamcast uit 2000. Om de verjaardag van het spel te vieren mogen acht spelers, waaronder een aantal MvC2 EVO-winnaars, dan hun kunsten vertonen tijdens het spektakel genaamd “20urnament of Champions”.

Hier is de complete lijst van de deelnemende games van 2020:

Dragon Ball FighterZ

Granblue Fantasy Versus

Samurai Shodown

Soulcalibur 6

Street Fighter 5: Champion Edition

Super Smash Bros. Ultimate

Tekken 7

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Gamingnation zal tijdens de zomermaanden uiteraard ook uitgebreid stilstaan bij het Evo-evemenent, dus houd de site goed in de gaten voor meer Evo-gerelateerd nieuws.

Onderstaand nog een kleine trailer om je alvast een beetje warm te maken.