Epic Games Store geeft Watch Dogs en The Stanley Parabel gratis weg

Al maandenlang is de Epic Games Store bezig om tijdelijk gratis spellen weg te geven. Deze keer zijn het Ubisoft’s Watch Dogs en The Stanley Parabel!

De meeste gamers zullen al bekend zijn met Watch Dogs, de titel van Ubisoft waarin je als hacker Aiden Pearce wraak zoekt op de moord van een familielid. The Stanley Parabel is waarschijnlijk een titel waar veel mensen niet bekend mee zullen zijn. Het gaat om een spel waarin een stem een verhaal verteld over wat jij doet. Je kan zijn instructies netjes opvolgen, of juist een rebel zijn en op onderzoek uit gaan naar wat er aan de hand is. Deze actie geldt tot en met 26 maart.