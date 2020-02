Empire of Sin uitgesteld naar najaar 2020

Empire of Sin, de XCOM-achtige maffiagame van John en Brenda Romero, is uitgesteld. In plaats van in het voorjaar zal het spel in het najaar verschijnen.

Een precieze nieuwe releasedatum werd niet gegeven. Volgens de Romero’s is de extra tijd nodig om het spel beter in vorm te krijgen voor release.

“The challenges in making a game like no-one has made before is exactly that – making a game no-one has made before. It takes time to get everything right and presents us with some unique opportunities. I am grateful we are taking the additional time to polish,” aldus Brenda Romero.

In Empire of Sin moet je deels je maffia-organisatie managen en deels XCOM-achtige schietgevechten uitvoeren. Het spel wordt verwacht voor de PC, PS4, Xbox One en Switch.