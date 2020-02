Eerste screenshot van Riot Games’ tactische shooter Valorant gelekt

Riot Games onthulde eind vorig jaar een aantal projecten waaronder een tactische shooter ‘Project A’. Er is een screenshot gelekt en ook de naam van de game lijkt bekend.

Riot toonde tijdens de Game Awards een korte trailer van de shooter, maar sindsdien hebben we niks meer van de tactische shooter vernomen. Echter dankzij een gelekte screenshot (vermoedelijk van een play test) weten we meer over de game.

Zo zien we drie personages voor de game, namelijk Brimstone, Sage en Viper. Ook is te zien dat deze personages unieke vaardigheden hebben, zoals Sage de mogelijkheid om je teamgenoten te reviven. Het lijkt erop dat de game meer de kant op gaat van een Overwatch rivaal dan een Counter-Strike.

Een fan-account op Twitter onder de naam ProjectAOnline denkt dat de naam Valorant de officiële naam is voor de game. Hij/ zij heeft daar twee redenen voor. De eerste is dat er al een Twitter-account is aangemaakt onder die naam. Daarnaast is er ook een website voor Valorant gemaakt, die op naam staat van Riot Games.

Echter kan de naam ook voor een van de andere projecten van Riot zijn. Zo staat er nog een vechtgame en een ander mysterieus project in de planning. Echter heeft Riot onlangs Counter-Strike commentator HenryG uitgenodigd om Project A te testen. Dit zou kunnen betekenen dat de ontwikkelaar van plan is de game officieel te onthullen.