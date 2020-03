Eerste screenshot S.T.A.L.K.E.R. 2 getoond

Het mocht even duren, het leek zelfs wel alsof de game helemaal niet meer bestond, maar we hebben bewijs. Er is een eerste screenshot van S.T.A.L.K.E.R. 2 verschenen.

De screenshot is gedeeld via het officiele Facebook account van de game. Er staat een grote lap tekst bij in het Russisch. Kort samengevat geven ze hier aan dat het origineel 13 jaar oud is nu, dat we al lang wachten en dat ze dankbaar zijn voor ons geduld. Tevens wordt er verteld dat ook zij grotendeels thuiszitten vanwege het COVID-19 virus.

Om de spelers echter een hart onder de riem te steken bieden ze nu een eerste screenshot. Ze noemen de gedeelde screenshot een geschenk voor ons, en benadrukken dat dit niet de enige van dit jaar zal zijn. Hopelijk zien we dus snel meer informatie over de game. Voor wat betreft de screenshot, welke je hieronder kunt zien, zien we het gebied Dark Forest, welke ook in het eerst deel zat. Het zal dus (voor een deel) in de zelfde omgeving afspelen.