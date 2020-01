Eerste elektrische wagen in GTA Online

Rockstar heeft deze week GTA Online weer voorzien van een update. Die voegt onder andere de Överflöd Imorgon toe, maar ook nieuwe manieren om dubbele beloningen te scoren en meer.

Överflöd Imorgon

Elektrisch rijden al overwogen? Natuurlijk niet. Het recyclen van je eCola-blikje is al te veel moeite. Gelukkig voor jou is de Imorgon de elektrische volbloed waarvan je nooit had durven dromen. Nu kun je rijden in een revolutionair wonder van crhoom-molybdeen-staal, terwijl je iedereen mededeelt dat je het doet voor het milieu. Het kopen van een spectaculaire sportwagen was het minste dat je kon doen. Graag gedaan, natuur. De Överflöd Imorgon is nu verkrijgbaar bij Legendary Motorsport.

Yellow Dog Cone producten

Is het kunst? Is het fashion? Waarom kan het niet beiden zijn? Als onderdeel van de Diamond casino Heist update, krijgen spelers die in het bezit zijn van de gerespecteerde Yellow Dog with Cone Statue toegang tot producten van het vetste, meest raadselachtige nieuwe merk dat er is, waaronder twee Yellow Dog with Cone T-shirts, een ketting en een paar loafers.

Dubbele beloningen

Beeld je in: de Maze Bank Arena is bezaaid met abstracte vormen die gemaakt zijn van heet, verwrongen metaal. Je toert de overmeesterde motoren van je voertuig, en de geur van benzine vult je neusgaten. Het goede nieuws is dat spelers Dubbele Beloningen bij de volledige Arena War Series kunnen verdienen, inclusief modes met een hoog octaangetal, zoals Carnage, Flag War, Hot Bomb en Bomb Ball. Het slechte nieuws is dat je neusgaten mogelijk onherstelbaar beschadigd zijn.

Verder kunnen spelers 2x GTA$ & RP verdienen door Resurrection te spelen, de Adversary Mode waarmee je je verloren teamgenoten kunt doen herleven door een van je vijanden te doden. Dit betekent dat je alléén kunt winnen door het andere team te vernietingen, en hen uit te roeien voor ze de kans hebben om terug te komen in de wereld van de levenden.

Je kunt deze week ook Dubbele betalingen krijgen bij alle Contact Missions, door de berichtjes in je iFruit te beantwoorden, of door ze te starten via de Jobs-pagina die je in het Online Menu kunt vinden.

Customized Obey 8F Drafter

Kom langs bij de lobby van het Diamond Casino & Resort om aan de Lucky Wheel te draaien om kans te maken om GTA$, RP, kleding en meer te winnen. De hoofdprijs van deze week is een customized Obey 8F Drafter sportwagen omhuld met custom barokke Val-de-Grâce versieringen. Deze zal dus zeker hoofden doen omdraaien wanneer je het dubbele van de toegestane snelheid rijdt in een woonwijk.

Kortingen

Essentieel voor elk succesvol bedrijf is verantwoord budgetteren en boekhouden – of je onderneming dan al niet citaatvrij is, verandert daar niets aan. Bespaar geld waar het telt door te profiteren van de talloze kortingen die GTA Online deze week biedt, waaronder:

• Obey 8F Drafter (Sports) – 35% korting

• Terrorbyte Upgrades – 40% korting

• MOC Renovations – 40% korting

• Avenger Renovations – 40% korting

• Facility Upgrades (exclusief Orbital Cannon) – 40% korting

• Executive Office Renovations – 40% korting

• Executive Office Garages, Add-Ons & Renovations – 40% korting

• Special Cargo Warehouse, Add-Ons & Renovations – 40% korting

• Biker Businesses – 40% korting

• MC Clubhouse Renovations – 40% korting

• MC Clubhouse Bike Shop – 40% off

• Bunker Renovations & Add-Ons – 40% korting

• Nightclub Renovations – 40% korting

• Hangar Workshop – 40% korting

• Hangar Renovations & Add-Ons – 40% korting

Twitch Prime extraatjes

Naast een extra 10% korting op alle bovengenoemde kortingen, krijgen Twitch Prime-leden die hun account gekoppeld hebben met de Rockstar Social Club gratis het Pixel Pete’s Arcade-pand in Paleto Bay (via een volledige terugbetaling die je binnen 72 uur na aankoop ontvangt). Om toegang tot toekomstige benefits te verzekeren, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan. Blijf op de hoogte van de Newswire voor details over aankomende toevoegingen aan GTA Online in de komende weken, en ga naar de Social Club Events-pagina voor alle huidige special events, bonussen en kortingen.

Check Rockstar Support voor details en beperkingen.