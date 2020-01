Eerste DLC van Shenmue III arriveert op 21 januari

Vandaag kondigen Deep Silver en YS Net Inc. de releasedatum aan van de eerste DLC voor Shenmue III, getiteld Battle Rally.

In Battle Rally moeten spelers nieuwe activiteiten uitvoeren terwijl ze het opnemen tegen andere spelers in een race tegen de tijd.

Daarnaast krijgen spelers in Shenmue III voor het eerst de kans om in de schoenen van een andere held te stappen! Naast Ryo Hazuki, de held van het verhaal, kunnen spelers ook kiezen voor de schatzoekende Wuying Ren en Ryo’s sparringpartner Wei Zhen, die voor het eerst in de game verschijnt.

Shenmue 3 is sinds 19 november 2019 verkrijgbaar voor de pc en PlayStation 4.